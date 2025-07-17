Челябинский «Трактор» усилился обладателем Кубка Колдера

Челябинский ХК «Трактор» подписал на один сезон нападающего сборной Франции, обладателя Кубка Колдера и победителя Лиги Квебека Пьеррика Дюбе. В клубе от него ждут яркой игры, заявил генменеджер команды Алексей Волков.
«Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет еще ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.
Дюбе стал четвертым легионером в команде. За 168 матчей в АХЛ он набрал 120 очков по системе гол+пас.
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