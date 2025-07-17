Челябинский «Трактор» усилился обладателем Кубка Колдера

Пьеррик Дюбе подписал контракт с челябинским ХК «Трактор»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пьеррик Дюбе стал игроком «Трактора»
Пьеррик Дюбе стал игроком «Трактора» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» подписал на один сезон нападающего сборной Франции, обладателя Кубка Колдера и победителя Лиги Квебека Пьеррика Дюбе. В клубе от него ждут яркой игры, заявил генменеджер команды Алексей Волков.

«Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет еще ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба.

Дюбе стал четвертым легионером в команде. За 168 матчей в АХЛ он набрал 120 очков по системе гол+пас.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский ХК «Трактор» подписал на один сезон нападающего сборной Франции, обладателя Кубка Колдера и победителя Лиги Квебека Пьеррика Дюбе. В клубе от него ждут яркой игры, заявил генменеджер команды Алексей Волков. «Несмотря на габариты, этот форвард уверенно чувствует себя в силовой борьбе и отличается неуступчивым характером. Он имеет все задатки большого снайпера и любит быстрый хоккей. Мы надеемся, что в КХЛ Дюбе сможет еще ярче проявить свои лучшие качества и стать любимцем болельщиков Челябинска», — приводит слова Волкова пресс-служба клуба. Дюбе стал четвертым легионером в команде. За 168 матчей в АХЛ он набрал 120 очков по системе гол+пас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...