Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился во время полета на параплане

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
«Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно, о чем сообщили спасательные подразделения», — пишет Kurier.
При падении он сбил сотрудника отеля. Его госпитализировали с травмами шеи.
Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.
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