17 июля 2025

Прыгун из стратосферы Феликс Баумгартнер разбился во время полета на параплане

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Легендарны парашютист погиб во время полета на параплане
Легендарны парашютист погиб во время полета на параплане Фото:

Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

«Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно, о чем сообщили спасательные подразделения», — пишет Kurier.

При падении он сбил сотрудника отеля. Его госпитализировали с травмами шеи.

Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.

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Австрийский парашютист и экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier. «Баумгартнер потерял контроль над моторным парапланом из-за внезапного недомогания и упал в бассейн отеля. Он погиб мгновенно, о чем сообщили спасательные подразделения», — пишет Kurier. При падении он сбил сотрудника отеля. Его госпитализировали с травмами шеи. Баумгартнер прославился в 2012 году благодаря прыжку из стратосферы с высоты около 39 километров, который транслировался в прямом эфире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Этот экстремальный поступок сделал его одним из самых известных парашютистов мира. Ему было 56 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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