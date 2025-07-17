17 июля 2025

Россия сбила 22 украинских беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ снова отправили десятки беспилотников на РФ
ВСУ снова отправили десятки беспилотников на РФ Фото:

Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Орловской области.» — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале.

Ранее, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 24 беспилотника.

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Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Орловской области.» — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. Ранее, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 24 беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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