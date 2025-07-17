Россия сбила 22 украинских беспилотника

Средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа над территориями четырех областей страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: десять БПЛА — над территорией Брянской области, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Орловской области.» — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале.
Ранее, российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников. Тогда над четырьмя регионами страны были сбиты 24 беспилотника.
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