В Екатеринбурге 23-летний водитель двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, пропустил поворот и протаранил дом. Водитель влетел в комнату, где спал трехлетний малыш. В результате ДТП пострадал только виновник аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Водитель 23 года, с пассажиркой на большой скорости двигался по Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, на повороте пролетел прямо и влетел в дом. В комнате спал ребенок трех лет, не пострадал, по счастливой случайности», — сообщил собеседник агенства.
После аварии водителя с переломом ноги доставили в больницу. Спутница «гонщика» покинула место ДТП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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