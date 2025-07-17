17 июля 2025

Екатеринбуржец влетел в жилой дом, чудом не погубив ребенка. Фото

В Екатеринбурге водитель въехал в жилой дом, где живет семья с четырьмя детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии пострадал водитель авто
В результате аварии пострадал водитель авто Фото:

В Екатеринбурге 23-летний водитель двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, пропустил поворот и протаранил дом. Водитель влетел в комнату, где спал трехлетний малыш. В результате ДТП пострадал только виновник аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Водитель 23 года, с пассажиркой на большой скорости двигался по Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, на повороте пролетел прямо и влетел в дом. В комнате спал ребенок трех лет, не пострадал, по счастливой случайности», — сообщил собеседник агенства.

После аварии водителя с переломом ноги доставили в больницу. Спутница «гонщика» покинула место ДТП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге 23-летний водитель двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, пропустил поворот и протаранил дом. Водитель влетел в комнату, где спал трехлетний малыш. В результате ДТП пострадал только виновник аварии. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Водитель 23 года, с пассажиркой на большой скорости двигался по Патриса Лумумбы со стороны Санаторной, на повороте пролетел прямо и влетел в дом. В комнате спал ребенок трех лет, не пострадал, по счастливой случайности», — сообщил собеседник агенства. После аварии водителя с переломом ноги доставили в больницу. Спутница «гонщика» покинула место ДТП. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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