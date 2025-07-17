17 июля 2025

«Аж напугалась»: у челябинки на даче выросли опасные грибы инопланетной формы. Фото

Дачница из Новосинеглазово обнаружила на участке гнездовку полосатую
© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые циатус полосатый был исследован в 18 веке
Впервые циатус полосатый был исследован в 18 веке Фото:

Дачница из поселка Новосинеглазово Челябинской области обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому. Соответствующими снимками женщина поделилась в соцсети.

«А у меня опять в саду бокальчик вырос и какие-то темные шпионы, торчащие из-под завалов. Я аж напугалась», — написала Виктория Валимухаметова в тематическом сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка приложила снимок находки, рассказав, что гриб появился в затененном месте приусадебного участка в Новосинеглазово.

Бокальчик полосатый относится к категории несъедобных и опасных грибов. Внешне он напоминает подгоревшую тарталетку, а его основная среда обитания — глухие, влажные и темные места. При употреблении гриб может вызывать тяжелое пищевое отравление, галлюцинации, проблемы с дыханием и в крайних случаях — кому.

Как сообщало URA.RU ранее, в прошлом году жители Челябинской области собирали в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.

Женщина нашла гриб бокальчик у себя в саду
Женщина нашла гриб бокальчик у себя в саду
Фото:
Челябинку заинтересовали странные грибы на даче
Челябинку заинтересовали странные грибы на даче
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Дачница из поселка Новосинеглазово Челябинской области обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому. Соответствующими снимками женщина поделилась в соцсети. «А у меня опять в саду бокальчик вырос и какие-то темные шпионы, торчащие из-под завалов. Я аж напугалась», — написала Виктория Валимухаметова в тематическом сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка приложила снимок находки, рассказав, что гриб появился в затененном месте приусадебного участка в Новосинеглазово. Бокальчик полосатый относится к категории несъедобных и опасных грибов. Внешне он напоминает подгоревшую тарталетку, а его основная среда обитания — глухие, влажные и темные места. При употреблении гриб может вызывать тяжелое пищевое отравление, галлюцинации, проблемы с дыханием и в крайних случаях — кому. Как сообщало URA.RU ранее, в прошлом году жители Челябинской области собирали в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.
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