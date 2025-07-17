Дачница из поселка Новосинеглазово Челябинской области обнаружила на своем участке ядовитый гриб — гнездовку полосатую. Он имеет оригинальную форму и напоминает птичье гнездо или подгоревшую тарталетку, а употребление его в пищу может вызвать кому. Соответствующими снимками женщина поделилась в соцсети.
«А у меня опять в саду бокальчик вырос и какие-то темные шпионы, торчащие из-под завалов. Я аж напугалась», — написала Виктория Валимухаметова в тематическом сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка приложила снимок находки, рассказав, что гриб появился в затененном месте приусадебного участка в Новосинеглазово.
Бокальчик полосатый относится к категории несъедобных и опасных грибов. Внешне он напоминает подгоревшую тарталетку, а его основная среда обитания — глухие, влажные и темные места. При употреблении гриб может вызывать тяжелое пищевое отравление, галлюцинации, проблемы с дыханием и в крайних случаях — кому.
Как сообщало URA.RU ранее, в прошлом году жители Челябинской области собирали в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.
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