16 мая 2025

Челябинцы собирают в лесу грибы сказочной формы. Фото

В Кусинском районе в середине мая собирают саркосцифу алую
© Служба новостей «URA.RU»
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Саркосцифа любит расти в зарослях ивы
Саркосцифа любит расти в зарослях ивы Фото:

Жители Челябинской области собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.

«Кусинский район. Саркосцифа и еще сморчковая шапочка», — сообщила в группе «Грибы Челябинской области» в социальной сети «Вконтакте» Диля Байрамова. При этом она приложила фотографии добытого урожая.

Саркосцифа алая обладает ярко выраженным грибным вкусом и ароматом. Ее можно использовать в качестве приправы или самостоятельного дополнения к блюдам. У гриба нет ядовитых двойников.

Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Их в мае собирают, в частности, в окрестностях Златоуста.

Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде
Перед приготовлением грибы обязательно отваривают в подсоленной воде
Фото:

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Жители Челябинской области собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях. «Кусинский район. Саркосцифа и еще сморчковая шапочка», — сообщила в группе «Грибы Челябинской области » в социальной сети «Вконтакте» Диля Байрамова. При этом она приложила фотографии добытого урожая. Саркосцифа алая обладает ярко выраженным грибным вкусом и ароматом. Ее можно использовать в качестве приправы или самостоятельного дополнения к блюдам. У гриба нет ядовитых двойников. Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Их в мае собирают, в частности, в окрестностях Златоуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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