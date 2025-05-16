Жители Челябинской области собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.
«Кусинский район. Саркосцифа и еще сморчковая шапочка», — сообщила в группе «» в социальной сети «Вконтакте» Диля Байрамова. При этом она приложила фотографии добытого урожая.
Саркосцифа алая обладает ярко выраженным грибным вкусом и ароматом. Ее можно использовать в качестве приправы или самостоятельного дополнения к блюдам. У гриба нет ядовитых двойников.
Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области подходит к концу сезон строчков. Их в мае собирают, в частности, в окрестностях Златоуста.
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