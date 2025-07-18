Над Москвой сбит второй беспилотник за ночь

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Второй беспилотник сбили над Москвой
Второй беспилотник сбили над Москвой Фото:

Над Москвой сбит второй беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. 

«ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Это уже второй случай за последние сутки, когда системы ПВО сбивают беспилотники, направлявшиеся к Москве. Ранее мэр города сообщал об отражении атаки еще одного БПЛА, а специалисты экстренных служб также работали на месте падения обломков. По данным властей, пострадавших в результате инцидентов нет.

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Над Москвой сбит второй беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.  «ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Это уже второй случай за последние сутки, когда системы ПВО сбивают беспилотники, направлявшиеся к Москве. Ранее мэр города сообщал об отражении атаки еще одного БПЛА, а специалисты экстренных служб также работали на месте падения обломков. По данным властей, пострадавших в результате инцидентов нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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