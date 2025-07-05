Над Москвой ликвидировали третий беспилотник за сутки

Над Москвой сбили очередной беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Третий беспилотник за сутки сбит над Москвой. Об этом написал мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр Москвы писал про отражение атак двух вражеских БПЛА. На месте работали специалисты экстренных служб, пострадавших не было.
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