В Северной Осетии задержаны подростки, готовившие теракт против силовиков

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Обвиняемые приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства
Обвиняемые приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства Фото:

В Северной Осетии задержаны двое подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

С июня 2024 года по май 2025 года подростки, являясь сторонниками запрещенной в России террористической организации, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытых каналах одного из мессенджеров. В мае 2025 года обвиняемые приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в городе Моздоке. Хранили их по месту проживания, планируя совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов.

Оба подростка были задержаны и помещены под стражу. Приготовление к террористическому акту предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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В Северной Осетии задержаны двое подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. С июня 2024 года по май 2025 года подростки, являясь сторонниками запрещенной в России террористической организации, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытых каналах одного из мессенджеров. В мае 2025 года обвиняемые приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в городе Моздоке. Хранили их по месту проживания, планируя совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов. Оба подростка были задержаны и помещены под стражу. Приготовление к террористическому акту предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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