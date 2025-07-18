В Северной Осетии задержаны подростки, готовившие теракт против силовиков

В Северной Осетии задержаны двое подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
С июня 2024 года по май 2025 года подростки, являясь сторонниками запрещенной в России террористической организации, изучали специализированную литературу и инструкции в закрытых каналах одного из мессенджеров. В мае 2025 года обвиняемые приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства в городе Моздоке. Хранили их по месту проживания, планируя совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов.
Оба подростка были задержаны и помещены под стражу. Приготовление к террористическому акту предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.