В столице 19 июля состоится один из крупнейших городских фестивалей «Олимпийская Москва» — он посвящен пропаганде здорового образа жизни, развитию спорта и укреплению олимпийских ценностей. В этот день вся территория Садового кольца превратится в открытую зону для занятий физической активностью. Яркие кадры со спортивного события — в фоторепортаже URA.RU.
Фестиваль будет проходить с 11:00 до 16:30 по местному времени. Программа начнется на Зубовской площади: здесь расположена центральная спортивная арена. Гостей ожидает насыщенная программа на 12 тематических площадках, каждая из которых будет посвящена определенному виду спорта. В 12:00 отсюда стартовало шествие олимпийских спортсменов, которые пронесли факел по Садовому кольцу.
В различных районах города можно принять участие в спортивных активностях на любой вкус: на Садовой-Самотечной улице поиграть в баскетбол, на улице Земляной Вал — в хоккей на траве, на Павелецкой и Большой Сухаревской площадях — научиться основам игры в гандбол. На Кудринской площади пройдут показательные выступления BMX- и баскетбольных фристайлеров, а также тренировки по сайклу, зумбе и капоэйре. Кульминацией события станет запуск в небо олимпийского мишки — традиционного символа единства и спортивного духа со времени Олимпиады 1980 года. Гостей фестиваля ожидает концерт с участием исполнителей Navai и L»One, передает сайт столичного Единого транспортного портала.
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