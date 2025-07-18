Арестован крупный IT-миллиардер Сергей Мацоцкий

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Суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «ВымпелКома», основателя IT-холдинга «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого по делу о даче крупной взятки. По решению Басманного суда Москвы, ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС. Предпринимателя называют одним из самых влиятельных на IT-рынке.
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