IT-миллиардер Мацоцкий попался на крупной взятке

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Суд арестовал Мацоцкого за взятку должностному лицу
Суд арестовал Мацоцкого за взятку должностному лицу Фото:

Басманный суд Москвы 18 июля арестовал миллиардера ранее входившего в совет директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацоцкого, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу)», — уточнили в суде. Цитата по ТАСС.

По данным СМИ, Мацоцкий был одним из основателей IT-компании IBS, а после продажи доли в 2020 году создал собственный холдинг «ГС-Инвест». В холдинг входят несколько компаний, работающих на российском рынке информационных технологий. В августе 2022 года бизнесмен занял 18-е место в рейтинге крупнейших IT-миллиардеров страны и считается одним из наиболее влиятельных игроков отрасли.

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Басманный суд Москвы 18 июля арестовал миллиардера ранее входившего в совет директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. «Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацоцкого, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу)», — уточнили в суде. Цитата по ТАСС. По данным СМИ, Мацоцкий был одним из основателей IT-компании IBS, а после продажи доли в 2020 году создал собственный холдинг «ГС-Инвест». В холдинг входят несколько компаний, работающих на российском рынке информационных технологий. В августе 2022 года бизнесмен занял 18-е место в рейтинге крупнейших IT-миллиардеров страны и считается одним из наиболее влиятельных игроков отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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