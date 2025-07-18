IT-миллиардер Мацоцкий попался на крупной взятке

Басманный суд Москвы 18 июля арестовал миллиардера ранее входившего в совет директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.
«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мацоцкого, он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере должностному лицу)», — уточнили в суде. Цитата по ТАСС.
По данным СМИ, Мацоцкий был одним из основателей IT-компании IBS, а после продажи доли в 2020 году создал собственный холдинг «ГС-Инвест». В холдинг входят несколько компаний, работающих на российском рынке информационных технологий. В августе 2022 года бизнесмен занял 18-е место в рейтинге крупнейших IT-миллиардеров страны и считается одним из наиболее влиятельных игроков отрасли.
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