Против нескольких российских журналистов возбудили уголовные дела

В Москве возбудили уголовные дела против журналистов Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, признанных иноагентами в РФ. Как сообщили в Следственном комитете по Москве, они подозреваются в распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
«В Москве возбуждены уголовные дела в отношении иноагентов Екатерины Котрикадзе,Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко», — сообщили представители столичного СК в своем telegram-канале. По данным следствия, фигуранты разместили в одном из мессенджеров публикации для неограниченного круга лиц, в которых, согласно экспертизе, содержалась ложная информация о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины.
«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, также рассматривается вопрос о розыске Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой.
Как напомнили в СК РФ, ранее против Тихона Дзядко уже было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Он был объявлен в розыск, так как не предоставил уполномоченным органам необходимую информацию, предусмотренную федеральным законом о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием.
*Котрикадзе, Ратниковой и Дзядко признаны в РФ иноагентами
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