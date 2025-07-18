Аналитики украинского издания «Страна» считают, что у вооруженных сил Украины отсутствуют необходимые ресурсы для проведения наступательных операций. Эксперты также выразили сомнения в том, что подобные рекомендации могли поступить Киеву непосредственно от президента США.
«Так как у армии РФ резервов больше, то она может, хоть и медленно, но продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро в виду „стачивания“ штурмовых отрядов. Без серьёзных успехов, но с большими потерями»+ 0 говорится в материале.
Аналитики издания «Страна» указывают, что в последнее время украинским военным не удается добиться значимых успехов в наступательных операциях, несмотря на значительные потери среди личного состава. Эксперты напоминают, что в украинском обществе все чаще обсуждается необходимость перехода к стратегической обороне для сокращения потерь и отказа от наступательных действий до создания серьезных резервов и достижения хотя бы равенства в воздушном пространстве.
Аналитики вспомнили сообщение американского издания Washington Post о том, что экс-президент США Дональд Трамп якобы призывал Владимира Зеленского начать наступление. По их мнению, не исключено, что подобная информация была инициирована киевскими властями для оправдания собственных попыток перейти к наступательным действиям.
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