WP: Трамп призывал Зеленского начать наступление против РФ

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил мнение, что оборонительная стратегия не принесет Киеву ощутимых результатов, и предложил перейти к наступательным действиям. Об этом проинформировало издание The Washington Post.
«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — сообщает издание. Информацию журналисты получили от собственного источника.
По данным газеты, Трамп поинтересовался у Зеленского, располагает ли Украина возможностями для нанесения ударов по Москве или Санкт-Петербургу. В ответ украинский президент отметил, что подобные действия возможны при условии получения соответствующего вооружения. Ранее эту информацию также публиковала газета The Financial Times.
В свою очередь, 15 июля Белый дом выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского осуществлять новые атаки на территории России, включая удары по Москве.
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