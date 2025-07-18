WP: Трамп призывал Зеленского начать наступление против РФ

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Трамп спрашивал у Зеленского, есть ли у Украины ресурсы для наступления
Трамп спрашивал у Зеленского, есть ли у Украины ресурсы для наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил мнение, что оборонительная стратегия не принесет Киеву ощутимых результатов, и предложил перейти к наступательным действиям. Об этом проинформировало издание The Washington Post.

«В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — сообщает издание. Информацию журналисты получили от собственного источника.

По данным газеты, Трамп поинтересовался у Зеленского, располагает ли Украина возможностями для нанесения ударов по Москве или Санкт-Петербургу. В ответ украинский президент отметил, что подобные действия возможны при условии получения соответствующего вооружения. Ранее эту информацию также публиковала газета The Financial Times.

В свою очередь, 15 июля Белый дом выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского осуществлять новые атаки на территории России, включая удары по Москве.

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Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил мнение, что оборонительная стратегия не принесет Киеву ощутимых результатов, и предложил перейти к наступательным действиям. Об этом проинформировало издание The Washington Post. «В ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне, заявив, что она должна перейти в наступление», — сообщает издание. Информацию журналисты получили от собственного источника. По данным газеты, Трамп поинтересовался у Зеленского, располагает ли Украина возможностями для нанесения ударов по Москве или Санкт-Петербургу. В ответ украинский президент отметил, что подобные действия возможны при условии получения соответствующего вооружения. Ранее эту информацию также публиковала газета The Financial Times. В свою очередь, 15 июля Белый дом выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского осуществлять новые атаки на территории России, включая удары по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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