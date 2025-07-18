В ХМАО изъяли опасные лекарства на сумму более миллиона рублей

В ХМАО из незаконного оборота изъяли свыше семи тысяч медицинских препаратов на сумму около 1,38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
По словам представителей ведомства, масштабные проверки охватили 965 объектов здравоохранения и торговли, среди которых 658 аптечных пунктов, а также 307 центров косметологии и медицинских учреждений. В ходе 440 рейдов сотрудники полиции совместно с Росздравнадзором выявили 23 административных правонарушения. «Нарушения касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту», — уточнили на сайте ведомства.
Специалисты также зафиксировали незаконную продажу медикаментов без необходимых сертификатов, а также случаи обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. В Сургуте зафиксированы три административных нарушения, в результате чего изъяты медицинские изделия на сумму более 900 тысяч рублей.
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