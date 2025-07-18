18 июля 2025

В ХМАО изъяли опасные лекарства на сумму более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего изъято более семи тысяч препаратов на сумму 1 млн 383 тысячи рублей
Всего изъято более семи тысяч препаратов на сумму 1 млн 383 тысячи рублей Фото:

В ХМАО из незаконного оборота изъяли свыше семи тысяч медицинских препаратов на сумму около 1,38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

По словам представителей ведомства, масштабные проверки охватили 965 объектов здравоохранения и торговли, среди которых 658 аптечных пунктов, а также 307 центров косметологии и медицинских учреждений. В ходе 440 рейдов сотрудники полиции совместно с Росздравнадзором выявили 23 административных правонарушения. «Нарушения касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту», — уточнили на сайте ведомства.

Специалисты также зафиксировали незаконную продажу медикаментов без необходимых сертификатов, а также случаи обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. В Сургуте зафиксированы три административных нарушения, в результате чего изъяты медицинские изделия на сумму более 900 тысяч рублей.

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В ХМАО из незаконного оборота изъяли свыше семи тысяч медицинских препаратов на сумму около 1,38 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. По словам представителей ведомства, масштабные проверки охватили 965 объектов здравоохранения и торговли, среди которых 658 аптечных пунктов, а также 307 центров косметологии и медицинских учреждений. В ходе 440 рейдов сотрудники полиции совместно с Росздравнадзором выявили 23 административных правонарушения. «Нарушения касались преимущественно отпуска лекарственных средств, реализация которых может производиться только по рецепту», — уточнили на сайте ведомства. Специалисты также зафиксировали незаконную продажу медикаментов без необходимых сертификатов, а также случаи обращения фальсифицированных, контрафактных и незарегистрированных лекарственных средств. В Сургуте зафиксированы три административных нарушения, в результате чего изъяты медицинские изделия на сумму более 900 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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