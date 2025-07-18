18 июля 2025

Пермский край вошел в топ-3 регионов РФ по числу пострадавших при пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Основным объектом пожаров является жилой сектор
Основным объектом пожаров является жилой сектор Фото:

Пермский край занял третье место среди регионов России по числу пострадавших во время пожаров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону, опубликовав актуальную статистику по происшествиям с огнем.

«По количеству травмированных Пермский край занимает 3 место среди субъектов РФ. Основным объектом пожаров является жилой сектор — 1 281 пожар, что составляет 62% от общего количества пожаров», — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным, в результате возгораний травмы получили 163 человека, в том числе 12 детей. Погибли 85 жителей региона, из которых двое — несовершеннолетние.

В МЧС уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших выросло на 32,5%, тогда как количество погибших снизилось на 16,7%. Количество лесных пожаров также значительно уменьшилось — почти в 2,7 раза по отношению к первой половине 2024 года.

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Пермский край занял третье место среди регионов России по числу пострадавших во время пожаров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону, опубликовав актуальную статистику по происшествиям с огнем. «По количеству травмированных Пермский край занимает 3 место среди субъектов РФ. Основным объектом пожаров является жилой сектор — 1 281 пожар, что составляет 62% от общего количества пожаров», — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным, в результате возгораний травмы получили 163 человека, в том числе 12 детей. Погибли 85 жителей региона, из которых двое — несовершеннолетние. В МЧС уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших выросло на 32,5%, тогда как количество погибших снизилось на 16,7%. Количество лесных пожаров также значительно уменьшилось — почти в 2,7 раза по отношению к первой половине 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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