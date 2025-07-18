Автомобили стоят в пробке уже несколько часов
Днем 19 июля на подъезде к Чусовскому мосту образовалась огромная пробка протяженностью более трех километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
«Участок дороги перед мостом отмечен красными и бордовыми цветами. Тем не менее, аварий на данном участке нет», — следует из информации сервиса.
Сам Чусовской мост свободен для проезда. Официальных комментариев о возможных причинах затора пока не поступало.
Дорожно-транспортного происшествия, судя по карте, нет
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