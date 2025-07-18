18 июля 2025

В Перми перед Чусовским мостом скопилась трехкилометровая пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили стоят в пробке уже несколько часов
Автомобили стоят в пробке уже несколько часов Фото:

Днем 19 июля на подъезде к Чусовскому мосту образовалась огромная пробка протяженностью более трех километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

«Участок дороги перед мостом отмечен красными и бордовыми цветами. Тем не менее, аварий на данном участке нет», — следует из информации сервиса.

Сам Чусовской мост свободен для проезда. Официальных комментариев о возможных причинах затора пока не поступало.

Дорожно-транспортного происшествия, судя по карте, нет
Дорожно-транспортного происшествия, судя по карте, нет
Фото:

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Днем 19 июля на подъезде к Чусовскому мосту образовалась огромная пробка протяженностью более трех километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты». «Участок дороги перед мостом отмечен красными и бордовыми цветами. Тем не менее, аварий на данном участке нет», — следует из информации сервиса. Сам Чусовской мост свободен для проезда. Официальных комментариев о возможных причинах затора пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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