18 июля 2025

В Пермском крае в ДТП погиб молодой водитель. Видео

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Смертельное ДТП произошло в Прикамье
Смертельное ДТП произошло в Прикамье Фото:

На территории Соликамского муниципального округа 19 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель погиб на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Около 13:50 по автодороге Кунгур — Соликамск в направлении Соликамска двигался автомобиль „ВАЗ 2114“ под управлением молодого человека 2002 года рождения. Предварительно, на 313 км водитель допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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На территории Соликамского муниципального округа 19 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель погиб на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция. «Около 13:50 по автодороге Кунгур — Соликамск в направлении Соликамска двигался автомобиль „ВАЗ 2114“ под управлением молодого человека 2002 года рождения. Предварительно, на 313 км водитель допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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