На территории Соликамского муниципального округа 19 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель погиб на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Около 13:50 по автодороге Кунгур — Соликамск в направлении Соликамска двигался автомобиль „ВАЗ 2114“ под управлением молодого человека 2002 года рождения. Предварительно, на 313 км водитель допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
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