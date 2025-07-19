Депутат Рады Дмитрук: украинец разогнал военкомов лопатой

Житель Украины отбился от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) при помощи лопаты. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.
«Разогнал [сотрудников] ТЦК… лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!», — сообщил Дмитрук в своем telegram-канале.
Он также отметил смелость мужчины, который не побоялся отстоять свои права перед целой бригадой представителей военкоматов. Дмитрук призвал остальных украинцев поступать подобным образом.
Ранее взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что его отправили на фронт несмотря на диагностированную шизофрению. По словам солдата ВСУ, сотрудники ТЦК поймали его, когда у мужчины не было с собой необходимых документов, чтобы подтвердить диагноз. А уже на комиссии психолог выдал ему категорию, которая была пригодна для службы. После чего следующим утром его уже отправили на передовую, пишет RT.
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