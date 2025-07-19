Депутат Рады Дмитрук: украинец разогнал военкомов лопатой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинец отбился от сотрудников ТЦК при помощи лопаты
Украинец отбился от сотрудников ТЦК при помощи лопаты Фото:

Житель Украины отбился от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) при помощи лопаты. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.

«Разогнал [сотрудников] ТЦК… лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!», — сообщил Дмитрук в своем telegram-канале.

Он также отметил смелость мужчины, который не побоялся отстоять свои права перед целой бригадой представителей военкоматов. Дмитрук призвал остальных украинцев поступать подобным образом.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что его отправили на фронт несмотря на диагностированную шизофрению. По словам солдата ВСУ, сотрудники ТЦК поймали его, когда у мужчины не было с собой необходимых документов, чтобы подтвердить диагноз. А уже на комиссии психолог выдал ему категорию, которая была пригодна для службы. После чего следующим утром его уже отправили на передовую, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Украины отбился от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) при помощи лопаты. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. «Разогнал [сотрудников] ТЦК… лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые!», — сообщил Дмитрук в своем telegram-канале. Он также отметил смелость мужчины, который не побоялся отстоять свои права перед целой бригадой представителей военкоматов. Дмитрук призвал остальных украинцев поступать подобным образом. Ранее взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что его отправили на фронт несмотря на диагностированную шизофрению. По словам солдата ВСУ, сотрудники ТЦК поймали его, когда у мужчины не было с собой необходимых документов, чтобы подтвердить диагноз. А уже на комиссии психолог выдал ему категорию, которая была пригодна для службы. После чего следующим утром его уже отправили на передовую, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...