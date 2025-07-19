Легенда НХЛ Овечкин приехал на открытие хоккейной площадки в Москве, его встретили сотни людей. Фоторепортаж

В Москве сотни людей встали в очередь для встречи с Овечкиным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На Никольской улице Овечкина ожидали множество его поклонников
На Никольской улице Овечкина ожидали множество его поклонников Фото:

Никольскую улицу в Москве временно превратили в Аллею славы, посвященную хоккеисту Александру Овечкину. Ранее он установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству заброшенных шайб.

Улицу украсили джерси, которые представляют собой форму хоккейных свитеров. На них размещены фотографии Овечкина, его игровой номер «Восемь», а также число заброшенных шайб и надпись «Вечный рекорд».

Сам хоккеист прошелся по улице и поприветствовал болельщиков. Жители столицы встретили Овечкина аплодисментами. После чего спортсмен отправился на открытие хоккейной площадки на улице Флотская. Именно там он тренировался в детстве. Как была украшена улица в честь рекорда Овечкина в НХЛ — в фотогалерее URA.RU

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Никольскую улицу в Москве временно превратили в Аллею славы, посвященную хоккеисту Александру Овечкину. Ранее он установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству заброшенных шайб. Улицу украсили джерси, которые представляют собой форму хоккейных свитеров. На них размещены фотографии Овечкина, его игровой номер «Восемь», а также число заброшенных шайб и надпись «Вечный рекорд». Сам хоккеист прошелся по улице и поприветствовал болельщиков. Жители столицы встретили Овечкина аплодисментами. После чего спортсмен отправился на открытие хоккейной площадки на улице Флотская. Именно там он тренировался в детстве. Как была украшена улица в честь рекорда Овечкина в НХЛ — в фотогалерее URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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