Пророссийскому блоку «Победа» запретили участвовать в выборах в Молдове

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение не регистрировать пророссийский блок «Победа» для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«За постановление об отказе в регистрации блока „Победа“ в качестве конкурента на парламентских выборах 28 сентября проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались», — говорится в telegram-канале партии. Представитель блока Василий Боля заявил, что считает решение ЦИК политически мотивированным и сообщил о планах обжаловать его в суде.
Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор сообщал, что его объединение, которое связывают с пророссийскими силами, планировало принять участие в выборах, запланированных на осень 2025 года. По его словам, участники блока столкнулись с многочисленными судебными преследованиями со стороны молдавских властей. Он также предположил, что партию могут попытаться не допустить к участию в выборах.
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