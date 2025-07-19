Пророссийскому блоку «Победа» запретили участвовать в выборах в Молдове

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Шесть человек проголосовали против участия блока «Победа» в партийных выборах в Молдове
Шесть человек проголосовали против участия блока «Победа» в партийных выборах в Молдове Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение не регистрировать пророссийский блок «Победа» для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За постановление об отказе в регистрации блока „Победа“ в качестве конкурента на парламентских выборах 28 сентября проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались», — говорится в telegram-канале партии. Представитель блока Василий Боля заявил, что считает решение ЦИК политически мотивированным и сообщил о планах обжаловать его в суде.

Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор сообщал, что его объединение, которое связывают с пророссийскими силами, планировало принять участие в выборах, запланированных на осень 2025 года. По его словам, участники блока столкнулись с многочисленными судебными преследованиями со стороны молдавских властей. Он также предположил, что партию могут попытаться не допустить к участию в выборах.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение не регистрировать пророссийский блок «Победа» для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «За постановление об отказе в регистрации блока „Победа“ в качестве конкурента на парламентских выборах 28 сентября проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались», — говорится в telegram-канале партии. Представитель блока Василий Боля заявил, что считает решение ЦИК политически мотивированным и сообщил о планах обжаловать его в суде. Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор сообщал, что его объединение, которое связывают с пророссийскими силами, планировало принять участие в выборах, запланированных на осень 2025 года. По его словам, участники блока столкнулись с многочисленными судебными преследованиями со стороны молдавских властей. Он также предположил, что партию могут попытаться не допустить к участию в выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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