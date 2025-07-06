Пророссийский блок «Победа» примет участие в парламентских выборах в Молдавии

Оппозиционный блок «Победа», который связывают с пророссийскими силами, примет участие в парламентских выборах, запланированных в Молдавии на осень 2025 года. Об этом сообщил лидер объединения Илан Шор.
"Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года", — заявил Илан Шор, его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что блок намерен подать официальную заявку на участие уже на следующей неделе.
По словам Шора, власти Молдавии могут попытаться не допустить блок «Победа» к участию в выборах. Лидер объединения также подчеркнул, что в отношении блока «Победа» в Молдавии заведено больше судебных дел, чем по всей стране в целом.
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