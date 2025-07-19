Собянин доложил о летящем на Москву беспилотнике

ПВО сбили дрон над Москвой
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ, который атаковал Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в Telegram.
Об атаках БПЛА также сообщали в Минобороны. По данным ведомства, также 14 дрона пытались атаковать регионы. 8 из них уничтожены над Брянской областью, четыре — над Московской, и по одному над Калужской и Тверской областями.
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