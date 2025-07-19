В небе над Зеленоградом, Истрой и Бронницами было слышно десятки взрывов, которые, по словам очевидцев, сопровождали работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают свидетели в социальных сетях и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о крупном налете украинских беспилотников на столицу России — в материале URA.RU.
Официальная информация
По словам Сергея Собянина, два беспилотник были сбиты на подлете к Москве в районе Солнечногорска. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. По данным Росавиации, это было сделано для обеспечения безопасности перелетов.
География нападения
Жители Зеленограда и Истринского района рассказали, что ночью слышали громкие хлопки и звуки, напоминающие взрывы. По их подсчетам, таких звуков было от десяти до шестнадцати. Похожие сообщения поступали и из Бронниц, где также насчитали около десяти хлопков.
В этих районах наблюдалась активность систем ПВО, однако официальные ведомства пока не публиковали подробных разъяснений о причинах инцидента. Таким образом налет беспилотников замечен с северо-запада столицы. Однако сообщения о взрывах зафиксированы и на юго-востоке.
Итоги налета
Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступало. URA.RU продолжает следить за развитием ситуации.
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