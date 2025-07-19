19 июля 2025

В Зеленограде упали обломки сбитого украинского беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
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В Зеленограде упал дрон ВСУ
В Зеленограде упал дрон ВСУ Фото:

В Зеленограде экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — говорится в сообщении Собянина в  его канале.

К месту падения спешит автомобиль пожарной охраны
К месту падения спешит автомобиль пожарной охраны
Фото:

Ранее жители Зеленограда сообщали о работе системы ПВО и слышали не менее шести взрывов во время отражения атаки беспилотников на подлете к Москве. По данным telegram-каналов и администрации города, специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий падения обломков, а мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ПВО Минобороны сбило еще один украинский БПЛА в Московском регионе.

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В Зеленограде экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. «Принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — говорится в сообщении Собянина в  его канале. Ранее жители Зеленограда сообщали о работе системы ПВО и слышали не менее шести взрывов во время отражения атаки беспилотников на подлете к Москве. По данным telegram-каналов и администрации города, специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий падения обломков, а мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ПВО Минобороны сбило еще один украинский БПЛА в Московском регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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