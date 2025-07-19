19 июля 2025

Гул в небе посреди ночи, взрывы и выбитые окна: как жители Подмосковья пережили массовую атаку БПЛА

Жители Подмосковья сообщили о гуле и взрывах во время атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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В Зеленограде люди не могли уснуть из-за звуков беспилотников
В Зеленограде люди не могли уснуть из-за звуков беспилотников Фото:

Жители Подмосковья рассказали в соцсетях о своих переживаниях после ночной атаки беспилотников: многие слышали гул в небе, хлопки и взрывы, из-за чего не могли уснуть. Люди признаются, что испытывают страх, тревогу и ощущение беспомощности, особенно когда становятся свидетелями перехвата дронов рядом с домом. Подробности в материале URA.RU.

Ночная атака вызвала тревогу в Подмосковье

Атака беспилотников в ночь на 20 июля вновь взбудоражила жителей Подмосковья. Люди жалуются на специфический гул в небе, хлопки и взрывы, дрожащие окна и бессонницу. Комментарии в соцсетях передают тревожную атмосферу — пользователи делятся страхом, раздражением и чувством беспомощности.

«Страшно. Не за себя, за детей»

«Ноги и руки дрожали. Увидела своими глазами. Страшно. Не за себя, за детей. За всех детей. Так не должно быть. А что я могу сделать. Ни-че-го!» — написала жительница Подмосковья.

Гул, хлопки и бессонные ночи

Пожар после падения беспилотника в Подмосковье
Пожар после падения беспилотника в Подмосковье
Фото:

Другие комментаторы сообщают о похожих ощущениях. Евгения отметила, что слышала гул дронов за 15 минут до атаки, а Сергей из Зеленограда признался, что из-за звуков не может уснуть. Анна рассказала, как во время тревоги в доме рядом выбили окна, назвав происходящее «трешем». Екатерина призналась, что не может привыкнуть к таким событиям.

«Аж окна трещали» — перехват БПЛА

Некоторые жители стали свидетелями перехвата БПЛА
Некоторые жители стали свидетелями перехвата БПЛА
Фото:

Некоторые, как Иван, стали свидетелями перехвата БПЛА: «У меня над головой минуту назад пролетел беспилотник пропеллерный, несколько секунд спустя — сбили. Аж окна трещали». Несмотря на усталость и страх, пользователи продолжают делиться пережитым: кто-то пишет о панике при первых взрывах, кто-то — о бессилии, с которым ложится спать, не зная, проснется ли утром.

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Жители Подмосковья рассказали в соцсетях о своих переживаниях после ночной атаки беспилотников: многие слышали гул в небе, хлопки и взрывы, из-за чего не могли уснуть. Люди признаются, что испытывают страх, тревогу и ощущение беспомощности, особенно когда становятся свидетелями перехвата дронов рядом с домом. Подробности в материале URA.RU. Ночная атака вызвала тревогу в Подмосковье Атака беспилотников в ночь на 20 июля вновь взбудоражила жителей Подмосковья. Люди жалуются на специфический гул в небе, хлопки и взрывы, дрожащие окна и бессонницу. Комментарии в соцсетях передают тревожную атмосферу — пользователи делятся страхом, раздражением и чувством беспомощности. «Страшно. Не за себя, за детей» «Ноги и руки дрожали. Увидела своими глазами. Страшно. Не за себя, за детей. За всех детей. Так не должно быть. А что я могу сделать. Ни-че-го!» — написала жительница Подмосковья. Гул, хлопки и бессонные ночи Другие комментаторы сообщают о похожих ощущениях. Евгения отметила, что слышала гул дронов за 15 минут до атаки, а Сергей из Зеленограда признался, что из-за звуков не может уснуть. Анна рассказала, как во время тревоги в доме рядом выбили окна, назвав происходящее «трешем». Екатерина призналась, что не может привыкнуть к таким событиям. «Аж окна трещали» — перехват БПЛА Некоторые, как Иван, стали свидетелями перехвата БПЛА: «У меня над головой минуту назад пролетел беспилотник пропеллерный, несколько секунд спустя — сбили. Аж окна трещали». Несмотря на усталость и страх, пользователи продолжают делиться пережитым: кто-то пишет о панике при первых взрывах, кто-то — о бессилии, с которым ложится спать, не зная, проснется ли утром.
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