19 июля 2025

Собянин: ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Собянин: ПВО уничтожила 13 вражеских беспилотников при попытке атаки на Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО отразили атаку БПЛА
ПВО отразили атаку БПЛА Фото:

Тринадцать вражеских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ при попытке атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. Всего уничтожено или подавлено тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 23 июня, силы ПВО уже перехватили и уничтожили вражеский дрон над столицей, а до этого, 6 июня, были сбиты шесть беспилотников и еще три аппарата спустя короткое время. После каждого случая специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.

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Тринадцать вражеских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ при попытке атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. Всего уничтожено или подавлено тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин. Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 23 июня, силы ПВО уже перехватили и уничтожили вражеский дрон над столицей, а до этого, 6 июня, были сбиты шесть беспилотников и еще три аппарата спустя короткое время. После каждого случая специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.
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