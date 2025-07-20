Собянин: силы ПВО сбили 18 вражеских дронов, атаковавших Москву

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Дроны атаковали Москву ночью
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Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских беспилотников, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Общее количество сбитых дронов достигло 18-и.

Ночью 20 июля беспилотники атаковали Московскую область. Обломки одного из летательных аппаратов упали во дворе жилого дома, начался пожар. Также в результате атаки в домах повыбивало стекла.

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Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских беспилотников, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Общее количество сбитых дронов достигло 18-и. Ночью 20 июля беспилотники атаковали Московскую область. Обломки одного из летательных аппаратов упали во дворе жилого дома, начался пожар. Также в результате атаки в домах повыбивало стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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