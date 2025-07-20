Собянин: силы ПВО сбили 18 вражеских дронов, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских беспилотников, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Общее количество сбитых дронов достигло 18-и.
Ночью 20 июля беспилотники атаковали Московскую область. Обломки одного из летательных аппаратов упали во дворе жилого дома, начался пожар. Также в результате атаки в домах повыбивало стекла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.