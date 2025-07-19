В челябинском аэропорту Баландино объявили о задержке на несколько часов рейсов до Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута. Три рейса до Москвы 20 июля отменены. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс ДР 550 Челябинск-Санкт-Петербург перенесен с 05:35 на 13:00. Рейс ДР 324 Челябинск-Сочи перенесен с 05:55 на 10:55. Рейс ЮТ 260 из Челябинска в Сургут запланирован на 16:50 вместо объявленных ранее 15:05», — следует из информации, опубликованной на онлайн-доске международного аэропорта «Курчатов».
Вылеты в Москву СУ 1535, СУ 1421, а также СУ 1423 компании «Арофлот» 20 июля отменены. В настоящий момент в челябинский аэропорт задерживаются два рейса «Победы» из Москвы, вылет которых был назначен ранним утром. Также позднее должны прибыть самолеты из Сочи и Сургута.
Как сообщало URA.RU ранее, в ночь с 19 на 20 июля ряд российских регионов подвергся атакам со стороны украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия отмечены в подмосковном Зеленограде, где обломки сбитого БПЛА упали на припаркованные автомобили, что привело к их возгоранию. В частности, все перенаправленные из Москвы рейсы в настоящий момент принимает аэропорт Пулково.
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