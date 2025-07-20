В ночь с 19 на 20 июля ряд российских регионов подвергся атакам со стороны украинских беспилотников. Наиболее серьезные последствия отмечены в подмосковном Зеленограде, где обломки сбитого БПЛА упали на припаркованные автомобили, что привело к их возгоранию. В связи с опасностью во многих российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
В Пулково Санкт-Петербурга принимали рейсы, перенаправленные из московских аэропортов. Что происходило в российских аэропортах этой ночью — в материале URA.RU.
Что привело к отмене рейсов
В ночь с 19 на 20 июля несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки сбитого в Зеленограде беспилотника упали на припаркованные автомобили, вызвав их возгорание, а также незначительно повредили жилой дом. Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, не зафиксировано.
Помимо Московского региона, атаки затронули Калужскую область, где силами ПВО было уничтожено 20 вражеских дронов, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших и повреждений инфраструктуры не зарегистрировано. На местах работают оперативные группы для оценки последствий.
В Татарстане продолжает действовать режим «Беспилотная опасность», введенный рано утром. В рамках этого режима временно ограничена скорость мобильного интернета — эти меры приняты для обеспечения безопасности населения. Все экстренные службы республики находятся в состоянии повышенной готовности.
Где вводились ограничения
В нескольких российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак беспилотников. Среди них:
- Внуково, Домодедово и Жуковский (Москва) — ограничения действовали с 02:14 по московскому времени и через два часа были сняты.
- Шереметьево — закрывался дважды с 22:35. Полностью ограничения сняли ночью в 02:47.
- Ярославль (Туношна) — ограничения длились около 10 часов, из-за чего футболисты ФК «Урал» застряли в аэропорту. Задержка их рейса составила шесть часов.
- Калуга (Грабцево) — ограничения действовали с 15:54 до 05:57.
- Нижний Новгород (Стригино) — ограничения вводились на час.
Где рейсы задерживались и отменялись
Из-за перебоев в работе московских аэропортов задержки и отмены коснулись региональных рейсов. В их числе:
- Владивосток — задержки рейсов из Москвы.
- ХМАО (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск) — отменены рейсы в Москву и обратно.
- Пермь — три рейса в Москву отменены, два задержаны.
- Красноярск — задержки и отмены из-за ограничений в Москве.
- Челябинск — задерживаются два рейса в Москву и четыре из столицы.
- Екатеринбург (Кольцово) — отменены два рейса в Москву (на 5:10 и 6:00) и один в Санкт-Петербург. Один рейс в столицу задерживается.
Что сейчас происходит в аэропортах
Пулково
В аэропортах страны постепенно восстанавливается работа после ночных ограничений, введенных из-за угрозы беспилотников. В петербургском аэропорту Пулково принимают 29 перенаправленных из Москвы рейсов, 14 из которых в настоящее время готовятся к вылету, написали представители компании в своем telegram-канале. Для удобства пассажиров в терминале работают специальные агенты по гостеприимству, а также открыта касса РЖД на втором этаже, где можно приобрести железнодорожные билеты при необходимости.
Внуково
Московский аэропорт Внуково возобновил полноценную работу после снятия временных ограничений. «На данный момент сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу», — написали представители аэропорта в своем telegram-канале. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов через онлайн-табло аэропорта, официальные ресурсы авиакомпаний или специальный телеграм-бот аэропорта.
Что можно потребовать при задержке рейса
Роспотребнадзор напоминает, что пассажиры вправе требовать компенсацию при задержке рейса. Уточнить информацию можно, позвонив на справочную линию ведомства по телефону 8 (499) 973-26-90. Список прав граждан:
- Полный возврат средств за билет (даже невозвратный).
- Бесплатное питание (после двух часов ожидания — напитки, после четырех — горячее питание).
- Проживание в гостинице (если задержка более восьми часов днем или шести ночью).
- Компенсацию убытков (например, за пропущенные стыковочные рейсы).
- Штраф с авиакомпании – 100 рублей за час задержки (но не более 50% стоимости билета).
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