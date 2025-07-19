В свердловском лагере ребенка оставили без помощи после потери сознания

В детском лагере Каменска-Уральского (Свердловская область) «У трех пещер» ребенок упал с детской площадки, потерял сознание и получил серьезные травмы. Сотрудники лагеря не стали вызывать скорую, а решили позвонить родителям, чтобы они забрали малыша. Информация об этом появилась в Telegram.
«Когда мы приехали, сестра едва шла. Лицо разбито, губы опухшие, руки и ноги не двигаются, кровь и слюни текут. Оказалось — ни скорую не вызывали, ни акт не составили, ни одной справки не оформили. Просто отдали ребенка с советом купить ромашку и обезболивающее.», — передает слова сестры пострадавшей telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU попробовал дозвониться в детский лагерь, но на звонок никто не ответил.
У девочки диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. В Минздраве Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что информация по данному инциденту не поступала.
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