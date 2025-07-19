19 июля 2025

Выступление группы NEMIGA на фестивале «Город встреч» в Перми сорвалось. Видео

Группа NEMIGA не сможет выступить на фестивале в Перми из-за отмены рейса
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты не попали на фестиваль «Город встреч» в Перми
Артисты не попали на фестиваль «Город встреч» в Перми Фото:

Выступление группы NEMIGA на фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля отменено из-за проблем с авиаперелетом. Видеообращение артистов к пермякам опубликовали организаторы фестиваля в официальном telegram-канале.

«Мы к вам с грустными новостями. Наш рейс в Пермь отменили, мы никак не успеем. Не грустите без нас, мы еще обязательно увидимся», — заявили участники дуэта Влад Соболев и Karina Pill. Организаторы уточнили, что артистам не удалось найти альтернативные рейсы и прибыть на мероприятие.

Также стало известно, что на фестиваль не смогут прилететь и спикеры образовательной программы от Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини. Вместо них выступит певица MURANA, а ее вечернее выступление будет продлено. В лектории также запланированы выступления ALLERGIA и ВЕСНУШКА.

Фестиваль «Танцуй-открывай» проходит в Перми 19 и 20 июля. Он стал главной образовательной площадкой фестиваля «Город встреч».

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Выступление группы NEMIGA на фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля отменено из-за проблем с авиаперелетом. Видеообращение артистов к пермякам опубликовали организаторы фестиваля в официальном telegram-канале. «Мы к вам с грустными новостями. Наш рейс в Пермь отменили, мы никак не успеем. Не грустите без нас, мы еще обязательно увидимся», — заявили участники дуэта Влад Соболев и Karina Pill. Организаторы уточнили, что артистам не удалось найти альтернативные рейсы и прибыть на мероприятие. Также стало известно, что на фестиваль не смогут прилететь и спикеры образовательной программы от Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини. Вместо них выступит певица MURANA, а ее вечернее выступление будет продлено. В лектории также запланированы выступления ALLERGIA и ВЕСНУШКА. Фестиваль «Танцуй-открывай» проходит в Перми 19 и 20 июля. Он стал главной образовательной площадкой фестиваля «Город встреч».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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