Выступление группы NEMIGA на фестивале «Город встреч» в Перми 20 июля отменено из-за проблем с авиаперелетом. Видеообращение артистов к пермякам опубликовали организаторы фестиваля в официальном telegram-канале.
«Мы к вам с грустными новостями. Наш рейс в Пермь отменили, мы никак не успеем. Не грустите без нас, мы еще обязательно увидимся», — заявили участники дуэта Влад Соболев и Karina Pill. Организаторы уточнили, что артистам не удалось найти альтернативные рейсы и прибыть на мероприятие.
Также стало известно, что на фестиваль не смогут прилететь и спикеры образовательной программы от Первого музыкального издательства Андриан Мельников и Алан Белини. Вместо них выступит певица MURANA, а ее вечернее выступление будет продлено. В лектории также запланированы выступления ALLERGIA и ВЕСНУШКА.
Фестиваль «Танцуй-открывай» проходит в Перми 19 и 20 июля. Он стал главной образовательной площадкой фестиваля «Город встреч».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!