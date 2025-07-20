В столичных аэропортах вновь введен план «Ковер»

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Все вводимые меры связаны исключительно с обеспечением безопасности. Ведь ранее московский регион вновь подвергся атаке беспилотников.
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