В столичных аэропортах вновь введен план «Ковер»

Внуково, Шереметьево и Домодедово частично закрыты для самолетов
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Из-за атаки беспилотников аэропорты работают в режиме плана «Ковер»
Из-за атаки беспилотников аэропорты работают в режиме плана «Ковер» Фото:

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко в своем telegram-канале

В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Все вводимые меры связаны исключительно с обеспечением безопасности. Ведь ранее московский регион вновь подвергся атаке беспилотников

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В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.  «Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко в своем telegram-канале.  В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться. Все вводимые меры связаны исключительно с обеспечением безопасности. Ведь ранее московский регион вновь подвергся атаке беспилотников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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