Атака беспилотников на Москву не прекращается

Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву
Средства ПВО России уничтожили еще три дрона, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты.
Три часа назад ВСУ также пытались атаковать Москву — беспилотник был успешно уничтожен. А самый пик атаки пришелся на ночь. Как столичный регион ее пережил — в материале URA.RU.
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