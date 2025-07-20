Атака беспилотников на Москву не прекращается

Собянин заявил, что уничтожены еще три дрона, которые летели на Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву
Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву Фото:

Средства ПВО России уничтожили еще три дрона, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. 

«ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты. 

Три часа назад ВСУ также пытались атаковать Москву — беспилотник был успешно уничтожен. А самый пик атаки пришелся на ночь. Как столичный регион ее пережил — в материале URA.RU

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Средства ПВО России уничтожили еще три дрона, которые летели в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.  «ПВО Минобороны уничтожены три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты.  Три часа назад ВСУ также пытались атаковать Москву — беспилотник был успешно уничтожен. А самый пик атаки пришелся на ночь. Как столичный регион ее пережил — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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