Горожане ждут новую остановку
В микрорайоне Рябково в Кургане будет сделана новая остановка вместо старой, которую унесло ветром. Об этом представители мэрии рассказали в ответе горожанам.
«Поврежденную остановку вывезут с улицы Салавата Юлаева. Новый комплекс планируется установить возле дома № 91 до конца 2025 года», — сообщается на портале «Обратись».
Ранее в деревне Полевое недалеко от Кургана сильным ветром снесло автобусную остановку. Конструкция была сделана из легкого профиля и ее плохо закрепили при монтаже.
Остановка пострадала от ветра
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