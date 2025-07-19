19 июля 2025

В мэрии Кургана пообещали заменить остановку, которую сдуло ветром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане ждут новую остановку
Горожане ждут новую остановку Фото:

В микрорайоне Рябково в Кургане будет сделана новая остановка вместо старой, которую унесло ветром. Об этом представители мэрии рассказали в ответе горожанам.

«Поврежденную остановку вывезут с улицы Салавата Юлаева. Новый комплекс планируется установить возле дома № 91 до конца 2025 года», — сообщается на портале «Обратись».

Ранее в деревне Полевое недалеко от Кургана сильным ветром снесло автобусную остановку. Конструкция была сделана из легкого профиля и ее плохо закрепили при монтаже. 

Остановка пострадала от ветра
Остановка пострадала от ветра
Фото:

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В микрорайоне Рябково в Кургане будет сделана новая остановка вместо старой, которую унесло ветром. Об этом представители мэрии рассказали в ответе горожанам. «Поврежденную остановку вывезут с улицы Салавата Юлаева. Новый комплекс планируется установить возле дома № 91 до конца 2025 года», — сообщается на портале «Обратись». Ранее в деревне Полевое недалеко от Кургана сильным ветром снесло автобусную остановку. Конструкция была сделана из легкого профиля и ее плохо закрепили при монтаже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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