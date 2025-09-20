В мэрии Кургана пообещали обновить тротуары в Рябково

Планируется строительство тротуаров в Кургане
В микрорайоне Рябково в Кургане планируется обустроить тротуары в районе улиц Чкалова, Комиссаров и Луначарского. Об этом говорится в ответе горожанам.
«В 2026 году планируется ремонт улицы Луначарского с устройством тротуаров. При строительстве многоквартирного дома №7 на улице Смирнова предусмотрен новый тротуар на улице Чкалова», — сообщается на сайте «Обратись».
Ранее курганцы жаловались на отсутствие тротуаров на участках дорог, в том числе возле ул. Чкалова. В горадминистрации ссылались, что в план на 2025 год строительство пешеходных зон не было включено.
