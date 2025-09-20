Рекордный улов щук снял курганец на видео

В Курганской области ловятся большие щуки на реке Тобол
В Белозерском округе на реке Тобол курганец наловил больших щук. Для осеннего дня улов стал рекордным у рыбака. Об этом мужчина снял видеоролик.
«Наловили щук на Тоболе. Рыбачили вместе с сыном, рыба весом от одного до трех килограммов», — рассказал курганец. Видео он опубликовал в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКурганец выловил 14 щук за два часа на хитрую приманку. Фото
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
