20 сентября 2025

Рядом с Курганом грибники собирают богатый урожай груздей. Фото

Курганцы собирают грузди в Кетовском округе
Курганцы собирают грузди в Кетовском округе Фото:

В лесах у села Старый Просвет недалеко от Кургана грибники собирают грузди ведрами. Об этом курганцы рассказали в соцсети.

«Отличные грузди есть в лесах на Старом Просвете. Грибы — не червивые, много попадается и обабков», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее курганцы хвастались богатым урожаем грибов, собранных в Кетовском округе. Любители «тихой охоты» набрали боровиков, лисичек, маслят в Белом Яру, а также в Боровлянке в Притобольном округе.

