Курганцы собирают грузди в Кетовском округе
В лесах у села Старый Просвет недалеко от Кургана грибники собирают грузди ведрами. Об этом курганцы рассказали в соцсети.
«Отличные грузди есть в лесах на Старом Просвете. Грибы — не червивые, много попадается и обабков», — сообщается в паблике грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее курганцы хвастались богатым урожаем грибов, собранных в Кетовском округе. Любители «тихой охоты» набрали боровиков, лисичек, маслят в Белом Яру, а также в Боровлянке в Притобольном округе.
