Уничтожен еще один украинский дрон, летевший на Москву

В Москве 20 июля был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы.
20 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые совершали попытку атаковать шесть различных регионов России, сообщало Минобороны. Накануне, в ночь с 19 на 20 июля, подразделения ПВО успешно отразили очередную массированную атаку со стороны украинских беспилотников. По данным «Национальной службы новостей», было обнаружено и уничтожено 93 беспилотных аппарата самолетного типа. В частности, в воздушном пространстве Московской области были нейтрализованы 19 дронов.
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