Уничтожен еще один украинский дрон, летевший на Москву

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ВСУ запустили дрон в сторону Москвы
ВСУ запустили дрон в сторону Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве 20 июля был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы.

20 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые совершали попытку атаковать шесть различных регионов России, сообщало Минобороны. Накануне, в ночь с 19 на 20 июля, подразделения ПВО успешно отразили очередную массированную атаку со стороны украинских беспилотников. По данным «Национальной службы новостей», было обнаружено и уничтожено 93 беспилотных аппарата самолетного типа. В частности, в воздушном пространстве Московской области были нейтрализованы 19 дронов.

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В Москве 20 июля был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону города. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы. 20 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые совершали попытку атаковать шесть различных регионов России, сообщало Минобороны. Накануне, в ночь с 19 на 20 июля, подразделения ПВО успешно отразили очередную массированную атаку со стороны украинских беспилотников. По данным «Национальной службы новостей», было обнаружено и уничтожено 93 беспилотных аппарата самолетного типа. В частности, в воздушном пространстве Московской области были нейтрализованы 19 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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