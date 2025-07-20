Уничтожены девять украинских БПЛА над регионами РФ

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Четыре дрона ВСУ сбито над территорией Брянской области
Четыре дрона ВСУ сбито над территорией Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами в ночь на 20 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

«В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Брянской области, два — над территорией Калужской области, один — над территорией Московского региона, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении министерства.

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Суджанском районе пострадали два человека, сообщил Александр Хинштейн. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, были успешно уничтожены средствами ПВО.

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Девять украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами в ночь на 20 июля. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. «В период с 17:40 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Брянской области, два — над территорией Калужской области, один — над территорией Московского региона, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении министерства. В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Суджанском районе пострадали два человека, сообщил Александр Хинштейн. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, были успешно уничтожены средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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