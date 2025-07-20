Гальцев выступил в Кургане
В Harats Pub в Кургане на фанк фестивале экспромтом выступил Юрий Гальцев. Публика пришла в восторг от импровизации артиста. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Атмосфера на фестивале потрясающая. Выступил Гальцев с курганским гитаристом Андреем Ивановым. Зрители наслаждались яркой импровизацией музыкантов», — передает журналист.
Ранее Гальцев пригласил курганцев на праздник искусств «Середина лета», который анонсировали в филармонии. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков.
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