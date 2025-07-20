20 июля 2025
19 июля 2025

Гальцев неожиданно закрыл фанк джем фестиваль в клубе Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гальцев выступил в Кургане
Гальцев выступил в Кургане Фото:

В Harats Pub в Кургане на фанк фестивале экспромтом выступил Юрий Гальцев. Публика пришла в восторг от импровизации артиста. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Атмосфера на фестивале потрясающая. Выступил Гальцев с курганским гитаристом Андреем Ивановым. Зрители наслаждались яркой импровизацией музыкантов», — передает журналист.

Ранее Гальцев пригласил курганцев на праздник искусств «Середина лета», который анонсировали в филармонии. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков. 

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В Harats Pub в Кургане на фанк фестивале экспромтом выступил Юрий Гальцев. Публика пришла в восторг от импровизации артиста. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Атмосфера на фестивале потрясающая. Выступил Гальцев с курганским гитаристом Андреем Ивановым. Зрители наслаждались яркой импровизацией музыкантов», — передает журналист. Ранее Гальцев пригласил курганцев на праздник искусств «Середина лета», который анонсировали в филармонии. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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