Симоньян придумала, как спасти Армению

В Армении посягают на местную апостольскую церковь. Такие попытки могут привести к исходу жителей из страны. Однако государство и веру можно сохранить, если лишить власти премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Нет у армян других святынь, кроме церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал Пашинян», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она считает, что армяне должны отправить премьера страны в отставку.
Ранее в епархии Армянской апостольской церкви, главой которой является архиепископ Микаэл Аджапахян, прошли обыски. Сам архиепископ подтвердил попытку проникновения в его резиденцию, но отметил, что в момент инцидента находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело, обвинив в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти.
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