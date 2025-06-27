К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Силовики провели обыски в Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), главой которой является архиепископ Микаэл Аджапахян. Об этом сообщил адвокат Мигран Погосян, уточнив, что около 30 человек в масках ворвались в здание епархии. По его словам, верующих не пускают внутрь.
«Рано утром порядка 30 силовиков в масках ворвались в здание Ширакской епархии», — рассказал адвокат журналистам. Об этом сообщает Smotrim.ru.
Сам архиепископ Аджапахян подтвердил попытку проникновения в его резиденцию, но отметил, что в момент инцидента находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело, обвинив в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти.
Обыски проходят на фоне напряженных отношений между властями Армении и ААЦ. 25 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил о предотвращении попытки государственного переворота, инициированной «криминальным олигархическим духовенством». В тот же день силовики провели более 90 обысков в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, которого арестовали на два месяца по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Всего было задержано 15 человек.
Местные жители Гюмри, ссылаясь на блогера Мику Бадаляна, утверждают, что силовики планировали задержать Аджапахяна, но его отсутствие сорвало их планы. У здания епархии собираются верующие, выражающие поддержку священнослужителям. Ситуация вызвала резонанс в обществе, учитывая статус Аджапахяна как духовного лидера. Официальных комментариев властей по поводу обысков пока не поступало.
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