В Иркутской области из-за урагана остались без света почти 40 тысяч человек

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В Иркутской области 20 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды
В Иркутской области 20 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды Фото:

В Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без электричества после урагана, прошедшего вечером 20 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«По состоянию на 08:00 по местному времени аварийно отключены от электроснабжения остаются 8562 дома, в которых проживают 39627 человек, из них 11301 ребенок и 44 объекта социальной значимости», — говорится на сайте ведомства. В МЧС уточнили, что без света остались 20 населенных пунктов в четырех муниципалитетах: городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском и Балаганском районах. Для выполнения восстановительных работ привлечены 25 специалистов и девять единиц техники.

По информации энергетиков, вечером 20 июля в целях безопасности электроснабжение в нескольких районах было отключено превентивно. Стихия повредила линии электропередачи, повалила деревья, оборвала провода и сорвала крыши с домов. В городе Зима упавшие деревья перекрыли дороги и детские площадки, пострадали автомобили и заборы, часть ограждений оказалась на электролиниях. Специалисты продолжают устранять последствия урагана.

Этой не первый случай, когда регион пострадал от сильного урагана. Ранее, 25 июня, в результате непогоды в городе Тулун был разрушен Дом культуры «Прометей», у которого полностью была сорвана крыша. Тогда также ураган повалил деревья, повредил автомобили и оставил без света несколько районов города.

Из-за урагана в нескольких районах Иркутской области упали деревья
Из-за урагана в нескольких районах Иркутской области упали деревья
Фото:
Также из-за непогоды пострадали несколько автомобилей
Также из-за непогоды пострадали несколько автомобилей
Фото:

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В Иркутской области почти 40 тысяч жителей остались без электричества после урагана, прошедшего вечером 20 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС. «По состоянию на 08:00 по местному времени аварийно отключены от электроснабжения остаются 8562 дома, в которых проживают 39627 человек, из них 11301 ребенок и 44 объекта социальной значимости», — говорится на сайте ведомства. В МЧС уточнили, что без света остались 20 населенных пунктов в четырех муниципалитетах: городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском и Балаганском районах. Для выполнения восстановительных работ привлечены 25 специалистов и девять единиц техники. По информации энергетиков, вечером 20 июля в целях безопасности электроснабжение в нескольких районах было отключено превентивно. Стихия повредила линии электропередачи, повалила деревья, оборвала провода и сорвала крыши с домов. В городе Зима упавшие деревья перекрыли дороги и детские площадки, пострадали автомобили и заборы, часть ограждений оказалась на электролиниях. Специалисты продолжают устранять последствия урагана. Этой не первый случай, когда регион пострадал от сильного урагана. Ранее, 25 июня, в результате непогоды в городе Тулун был разрушен Дом культуры «Прометей», у которого полностью была сорвана крыша. Тогда также ураган повалил деревья, повредил автомобили и оставил без света несколько районов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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