20 июля 2025

Водителей и программистов Челябинска принудительно отправляют в отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинских водителей приходится уговаривать пойти в отпуск
Челябинских водителей приходится уговаривать пойти в отпуск Фото:

Водителей и программистов в Челябинской области приходится принудительно отправлять в отпуска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно уговаривают, но иногда угрожают оставить без премий.

«В регионе 17% жителей сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск. И чаще это происходило с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%)», — рассказали в Headhunter.

По данным опроса, 18% челябинцев проигнорируют отпуск. Из них 2% формально документы оформят, но продолжат работать. Много таких среди персонала ресторанно-гостиничного комплекса и сферы маркетинга. Никуда не пойдут и оформлять не станут представители домашнего персонала (27%) и сферы автобизнеса (22%).

В группе отказников уговаривают отдохнуть 80% работников, остальным угрожают. Без премий может остаться каждый десятый челябинец, 2% могут лишиться работы. Еще 7% респондентов обещали списать отпускные без денежных выплат.

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Водителей и программистов в Челябинской области приходится принудительно отправлять в отпуска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно уговаривают, но иногда угрожают оставить без премий. «В регионе 17% жителей сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск. И чаще это происходило с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%)», — рассказали в Headhunter. По данным опроса, 18% челябинцев проигнорируют отпуск. Из них 2% формально документы оформят, но продолжат работать. Много таких среди персонала ресторанно-гостиничного комплекса и сферы маркетинга. Никуда не пойдут и оформлять не станут представители домашнего персонала (27%) и сферы автобизнеса (22%). В группе отказников уговаривают отдохнуть 80% работников, остальным угрожают. Без премий может остаться каждый десятый челябинец, 2% могут лишиться работы. Еще 7% респондентов обещали списать отпускные без денежных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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