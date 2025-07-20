Водителей и программистов Челябинска принудительно отправляют в отпуска

Водителей и программистов в Челябинской области приходится принудительно отправлять в отпуска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, обычно уговаривают, но иногда угрожают оставить без премий.
«В регионе 17% жителей сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск. И чаще это происходило с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%)», — рассказали в Headhunter.
По данным опроса, 18% челябинцев проигнорируют отпуск. Из них 2% формально документы оформят, но продолжат работать. Много таких среди персонала ресторанно-гостиничного комплекса и сферы маркетинга. Никуда не пойдут и оформлять не станут представители домашнего персонала (27%) и сферы автобизнеса (22%).
В группе отказников уговаривают отдохнуть 80% работников, остальным угрожают. Без премий может остаться каждый десятый челябинец, 2% могут лишиться работы. Еще 7% респондентов обещали списать отпускные без денежных выплат.
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