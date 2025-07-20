Пермский Театр-Театр вошел в лонг-лист премии «Звезда Театрала»

Пермский академический Театр-Театр единственный в регионе претендует на получение федеральной независимой премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». ТТ вошел в лонг-лист в номинации «Лучший региональный театр». Кроме этого, за звание лучшего музыкального спектакля борется постановка «Мизантроп», указано на сайте премии.
«У вас есть время до 31 августа, чтобы проголосовать за самые яркие, по вашему мнению, театральные работы. В сентябре те из них, что наберут больше всего ваших голосов, будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду», — отмечается на сайте «Звезды Театрала».
В 2024 году ТТ, как рассказывало URA.RU, также входил в лонг-лист в номинации «Лучший региональный театр». На премию «Лучшая женская роль второго плана» тогда претендовала и артистка ТЮЗа Надежда Кайсина за роль графини Элен Безуховой в спектакле «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой».
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