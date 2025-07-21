СБУ задержала руководителя антикоррупционного бюро Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СБУ заявила о задержании чиновника, подозреваемого в ведении бизнеса в РФ
СБУ заявила о задержании чиновника, подозреваемого в ведении бизнеса в РФ Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Руслана Магомедрасулова, возглавляющего межрегиональное управление детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет агентство РИА Новости.

«СБУ сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро НАБУ Руслана Магамедрасулова — утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России», — сказано в материале агентства. Операция по задержанию и проведенные масштабные обыски произошли на фоне усиливающегося противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и НАБУ.

Ранее сообщалось, что обыски у детективов НАБУ проводятся по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и электронные устройства, которые, предположительно, могут содержать информацию, свидетельствующую о противоправных действиях. На данный момент официальных заявлений от НАБУ не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Руслана Магомедрасулова, возглавляющего межрегиональное управление детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет агентство РИА Новости. «СБУ сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро НАБУ Руслана Магамедрасулова — утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России», — сказано в материале агентства. Операция по задержанию и проведенные масштабные обыски произошли на фоне усиливающегося противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и НАБУ. Ранее сообщалось, что обыски у детективов НАБУ проводятся по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и электронные устройства, которые, предположительно, могут содержать информацию, свидетельствующую о противоправных действиях. На данный момент официальных заявлений от НАБУ не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...