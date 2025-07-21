СБУ задержала руководителя антикоррупционного бюро Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Руслана Магомедрасулова, возглавляющего межрегиональное управление детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом пишет агентство РИА Новости.
«СБУ сообщила в понедельник, что во время обысков задержала одного из руководителей межрегиональных управлений Национального антикоррупционного бюро НАБУ Руслана Магамедрасулова — утверждается, что его подозревают в ведении бизнеса в России», — сказано в материале агентства. Операция по задержанию и проведенные масштабные обыски произошли на фоне усиливающегося противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и НАБУ.
Ранее сообщалось, что обыски у детективов НАБУ проводятся по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и электронные устройства, которые, предположительно, могут содержать информацию, свидетельствующую о противоправных действиях. На данный момент официальных заявлений от НАБУ не поступало.
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