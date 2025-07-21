На Украине проходят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро

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Сотрудники СБУ проводят массовые обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны
Сотрудники СБУ проводят массовые обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны Фото:

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«СБУ и Офис генпрокурора проводят массовые обыски у детективов НАБУ <...> Обыски идут разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене и коррупции»,  — говорится в telegram-канале издания. По данным «Страна.ua», среди детективов НАБУ якобы выявили подозреваемых «в сотрудничестве с российскими спецслужбами», а также в торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны.

В ходе обысков силовики изъяли документы и электронные носители, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Официальных комментариев от НАБУ пока не поступало.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Офиса генпрокурора проводят обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в госизмене, коррупции и предполагаемой торговле с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «СБУ и Офис генпрокурора проводят массовые обыски у детективов НАБУ <...> Обыски идут разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене и коррупции»,  — говорится в telegram-канале издания. По данным «Страна.ua», среди детективов НАБУ якобы выявили подозреваемых «в сотрудничестве с российскими спецслужбами», а также в торговле с Россией. Следственные мероприятия проходят в разных регионах страны. В ходе обысков силовики изъяли документы и электронные носители, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Официальных комментариев от НАБУ пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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