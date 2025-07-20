20 июля 2025

Активный западный циклон ослабит жару в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинскую область идут похолодание и осадки
В Челябинскую область идут похолодание и осадки Фото:

На смену антициклону в Челябинскую область уже на этой неделе придет активный западный циклон, который принесет дожди и ослабит жару. О переменах погоды предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Жаркая и сухая погода в начале недели продлится недолго. На смену обширному антициклону придет активный циклон с запада», — отметили метеорологи.

По данным синоптиков, с середины недели в регион придет облачность и дожди. Кроме того, ожидается некоторое понижение температуры.

На агрегаторе погоды «Гисметео» предупреждали, что дожди могут начаться в регионе уже в ближайший вторник. Они продлятся около недели. 

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На смену антициклону в Челябинскую область уже на этой неделе придет активный западный циклон, который принесет дожди и ослабит жару. О переменах погоды предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Жаркая и сухая погода в начале недели продлится недолго. На смену обширному антициклону придет активный циклон с запада», — отметили метеорологи. По данным синоптиков, с середины недели в регион придет облачность и дожди. Кроме того, ожидается некоторое понижение температуры. На агрегаторе погоды «Гисметео» предупреждали, что дожди могут начаться в регионе уже в ближайший вторник. Они продлятся около недели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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