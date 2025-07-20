Активный западный циклон ослабит жару в Челябинской области

На смену антициклону в Челябинскую область уже на этой неделе придет активный западный циклон, который принесет дожди и ослабит жару. О переменах погоды предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Жаркая и сухая погода в начале недели продлится недолго. На смену обширному антициклону придет активный циклон с запада», — отметили метеорологи.
По данным синоптиков, с середины недели в регион придет облачность и дожди. Кроме того, ожидается некоторое понижение температуры.
На агрегаторе погоды «Гисметео» предупреждали, что дожди могут начаться в регионе уже в ближайший вторник. Они продлятся около недели.
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